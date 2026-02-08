Масленицу проведет псковский ГКЦ в Финском парке 22 февраля

Празднование Масленицы состоится в Финском парке в Пскове 22 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Городском культурном центре.

«Масленица зовёт! Зима уже прощается, а весна спешит к нам — самое время встречать её ярко, весело и по-настоящему празднично Приглашаем всех на яркий праздник Масленицы в тёплой атмосфере народных традиций!» - сообщили в ГКЦ.

Посетителей ожидает множество праздничных площадок, концертная программа, игры и конкурсы, народные забавы, блины и угощения.

«Приходите всей семьёй, зовите друзей — будет шумно, весело и интересно! Вход свободный! Делитесь постом и приходите проводить зиму вместе!» - добавили в ГКЦ.

Начало в 12:00.