Татьяна Фомченкова: Перевод на «удаленку» в мороз можно предусмотреть для некоторых сфер

Закон о переводе на удаленный формат работы в сильный мороз можно предусмотреть для некоторых профессиональных сфер. Таким мнением поделилась депутат Псковского областного Собрания, директор гимназии имени Софьи Ковалевской в Великих Луках Татьяна Фомченкова в беседе с корреспондентом ПЛН FM.
Она напомнила, что подобная практика существовала всегда: при морозах выше -30 градусов школьники оставались дома.
Напомним, депутаты Госдумы предложили закрепить в законе право работников переводиться на временную «удаленку», когда на улице устанавливаются экстремальные морозы — например, ниже -25…-30 градусов в зависимости от региона. Авторы инициативы считают, что подобная мера позволит защитить здоровье миллионов людей, особенно тех, кто относится к группам риска: пожилых сотрудников, граждан с хроническими заболеваниями, родителей маленьких детей. Кроме того, массовая «удаленка» в дни пиковых холодов должна снизить нагрузку на дороги, общественный транспорт и городскую инфраструктуру в целом.
