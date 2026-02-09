Татьяна Фомченкова: Перевод на «удаленку» в мороз можно предусмотреть для некоторых сфер

Закон о переводе на удаленный формат работы в сильный мороз можно предусмотреть для некоторых профессиональных сфер. Таким мнением поделилась депутат Псковского областного Собрания, директор гимназии имени Софьи Ковалевской в Великих Луках Татьяна Фомченкова в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Мне кажется, что в разных сферах деятельности, в разных профессиональных сферах мы, наверное, можем предусматривать и такую возможность, и закон подобного рода. Хочу сказать конкретно по сфере образования. Конечно, морозы в нашем регионе - это редкость, поэтому этот год выдался как никогда холодным», - сказала Татьяна Фомченкова.

Она напомнила, что подобная практика существовала всегда: при морозах выше -30 градусов школьники оставались дома.

«Если мы вспомним старую традицию русского и советского образования, то мы знаем, что при морозах больше тридцати градусов в школы, конечно, ребята не ходили. Есть для этого Роспотребнадзор, который регулирует, и, как правило, до школ такая информация доходит быстро. И мы сначала говорим о том, что при сильных морозах мы младших школьников не учили, и я помню такие годы, а при тридцати градусах и выше мы не учили всю школу. Тогда вариант перехода на "дистанционку" я считаю абсолютно возможным», - добавила Татьяна Фомченкова.

Напомним, депутаты Госдумы предложили закрепить в законе право работников переводиться на временную «удаленку», когда на улице устанавливаются экстремальные морозы — например, ниже -25…-30 градусов в зависимости от региона. Авторы инициативы считают, что подобная мера позволит защитить здоровье миллионов людей, особенно тех, кто относится к группам риска: пожилых сотрудников, граждан с хроническими заболеваниями, родителей маленьких детей. Кроме того, массовая «удаленка» в дни пиковых холодов должна снизить нагрузку на дороги, общественный транспорт и городскую инфраструктуру в целом.