В Роспотребнадзоре псковичам напомнили, при каких морозах детям лучше оставаться дома

В большие морозы у родителей возникает вопрос, при какой температуре их ребенок может не посещать сад или школу. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области, в общих случаях рекомендации для региона следующие: дошкольников и учеников начальной школы лучше оставить дома при -25 градусах, среднее звено – при -28 градусах, старшеклассников – при -30 градусах.

Не менее важен и температурный режим в школе. Согласно санитарным нормам, температура в помещениях не должна опускаться ниже +18 градусов. Если в классах холоднее, школа обязана приостановить занятия.

В ведомстве подчеркнули, что нет единого закона, который бы отражал температурные ограничения по всей территории России, так как климатические условия в регионах разные. Нет и правил СанПиН, которые регламентируют отмену занятий при достижении конкретных низких температур на улице.

«Решение об отмене занятий из-за сильных морозов каждый регион принимает самостоятельно с учетом погодных условий. Но есть нюанс: школы и детские сады работают при любой температуре наружного воздуха. Не зависимо от морозов образовательная организация обязана предоставить возможность обучения любому количеству пришедших за знаниями детей», - отметили в Роспотребнадзоре.

Решение о пропуске ребенком школы из-за мороза могут принять и родители. В этом случае педиатры советуют каждый случай рассматривать индивидуально в зависимости от расстояния до школы, возраста ребенка, его самочувствия, реакции организма на холодную погоду.