 
Общество

В Роспотребнадзоре псковичам напомнили, при каких морозах детям лучше оставаться дома

0

В большие морозы у родителей возникает вопрос, при какой температуре их ребенок может не посещать сад или школу. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области, в общих случаях рекомендации для региона следующие: дошкольников и учеников начальной школы лучше оставить дома при -25 градусах, среднее звено – при -28 градусах, старшеклассников – при -30 градусах.

Не менее важен и температурный режим в школе. Согласно санитарным нормам, температура в помещениях не должна опускаться ниже +18 градусов. Если в классах холоднее, школа обязана приостановить занятия.

В ведомстве подчеркнули, что нет единого закона, который бы отражал температурные ограничения по всей территории России, так как климатические условия в регионах разные. Нет и правил СанПиН, которые регламентируют отмену занятий при достижении конкретных низких температур на улице.

«Решение об отмене занятий из-за сильных морозов каждый регион принимает самостоятельно с учетом погодных условий. Но есть нюанс: школы и детские сады работают при любой температуре наружного воздуха. Не зависимо от морозов образовательная организация обязана предоставить возможность обучения любому количеству пришедших за знаниями детей», - отметили в Роспотребнадзоре.

Решение о пропуске ребенком школы из-за мороза могут принять и родители. В этом случае педиатры советуют каждый случай рассматривать индивидуально в зависимости от расстояния до школы, возраста ребенка, его самочувствия, реакции организма на холодную погоду.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026