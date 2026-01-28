 
В СОЦПРОФ поддержали идею дать право на удаленную работу во время сильных морозов

В последние дни января 2026 года в России активно обсуждают законодательную инициативу, которая может изменить правила работы в период аномально низких температур. Депутаты Госдумы предложили закрепить в законе право работников переводиться на временную «удаленку», когда на улице устанавливаются экстремальные морозы — например, ниже -25…-30 градусов в зависимости от региона. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов поддержал эту инициативу в своем Telegram-канале.

Обращение с таким предложением уже направлено министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Авторы инициативы считают, что подобная мера позволит защитить здоровье миллионов людей, особенно тех, кто относится к группам риска: пожилых сотрудников, граждан с хроническими заболеваниями, родителей маленьких детей. Кроме того, массовая «удаленка» в дни пиковых холодов должна снизить нагрузку на дороги, общественный транспорт и городскую инфраструктуру в целом — меньше аварий, пробок, меньше потребления тепла в пустующих офисах.

Однако далеко не все эксперты уверены в практической реализуемости идеи. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что дистанционная работа технически возможна лишь для тех профессий, где основная деятельность связана с обработкой информации и проходит через интернет. Это, прежде всего, офисные специалисты, сотрудники IT-сферы, бухгалтерии, аналитики, юристы, маркетологи. Для миллионов работников производств, здравоохранения, образования, торговли, транспорта, строительства и многих других отраслей перевод на дистанционный формат либо невозможен, либо крайне затруднителен.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов полностью поддержал саму идею заботы о здоровье и безопасности людей в условиях суровой зимы.

«Это давно назревшая мера. Россия всегда была и остается страной с тяжелым климатом, а последние годы аномальные морозы приходят все чаще», — отметил председатель. 

Однако, по его словам, чтобы хорошая задумка не осталась на бумаге, закон должен быть продуманным и реально работающим. Сергей Вострецов настаивает, чтобы в нем были четко прописаны:

  • Конкретные температурные пороги с учетом региональных особенностей и ветро-холодового индекса, а не расплывчатые формулировки;
  • Понятный порядок уведомления работодателя и получения ответа;
  • Полная гарантия сохранения заработной платы — ведь работник не виноват в погоде;
  • Ответственность работодателя за необоснованный отказ, если должность действительно позволяет работать удаленно;
  • Право профсоюзов участвовать в контроле и разрешении возможных споров.

Без этих элементов инициатива рискует превратиться либо в мертвую норму, либо в источник новых конфликтов между работниками и работодателями. Особенно важно учесть положение работников малого и среднего бизнеса, где часто просто нет технической и организационной возможности для гибких схем. При этом нужно закрыть лазейки для возможных злоупотреблений со стороны отдельных сотрудников.

«Только при таком балансе интересов мера станет действительно полезной и долгосрочной», — заключил председатель. 

Пока предложение находится на стадии обсуждения в Минтруде и профильных комитетах Госдумы. Если норма все-таки будет принята, она, скорее всего, затронет в первую очередь офисных сотрудников крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и других мест, где температура регулярно опускается ниже -25 градусов.

Для производственного сектора, бюджетной сферы и сферы услуг, по всей видимости, продолжат действовать существующие правила: сокращенный рабочий день, дополнительные перерывы на обогрев и другие нормы Трудового кодекса и санитарных требований. От того, насколько качественно будет проработан будущий закон, зависит, станет ли он реальным инструментом защиты здоровья и прав трудящихся в самые холодные недели года или останется очередной красивой, но неработающей декларацией.

