McDonalds зарегистрировал в России одноименный товарный знак

Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в стране одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам ведомства, компания подала заявку в декабре 2024 года. В 2026 году Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак.

Товарный знак McDonald's может использоваться в России для продажи продуктов питания, готовых блюд и напитков, а также игрушек и посуды.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта 2022 года. 15 марта 2022 ресторан «Макдоналдс», который находится на парковке у гипермаркета «Империал» в Пскове, прекратил свою работу.

Первый ресторан под новым брендом «Вкусно - и точка» открылся в Пскове 28 июня 2022 года.



