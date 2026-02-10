 
Общество

McDonalds зарегистрировал в России одноименный товарный знак

1

Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в стране одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам ведомства, компания подала заявку в декабре 2024 года. В 2026 году Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак.

Товарный знак McDonald's может использоваться в России для продажи продуктов питания, готовых блюд и напитков, а также игрушек и посуды.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта 2022 года. 15 марта 2022 ресторан «Макдоналдс», который находится на парковке у гипермаркета «Империал» в Пскове, прекратил свою работу. 

Первый ресторан под новым брендом «Вкусно - и точка» открылся в Пскове 28 июня 2022 года.


 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026