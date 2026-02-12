Блюда локальной кухни – долгоиграющий тренд!

Блюда локальной кухни — это блюда, которые готовятся с использованием местных, региональных продуктов. Такие блюда являются отражением истории и традиций региона, а также инструментом территориального брендинга.

Ресторан-терраса «Стругановъ» приглашает насладиться блюдами Псковской области: здесь и солянка с борщом, и пельмени, и судак, и котлеты из щуки, и телячьи щечки, и даже голубцы! Глаза разбегаются, а слюнки текут! В такую крепкую зиму к горячим блюдам можно добавить и ароматную настоечку!

