 
Общество

Зажигают в Пскове: Кубок Сбера по КВН разыгрывают в Доме молодёжи. ФОТО

0

Кубок Сбера по КВН разыгрывают сегодня, 26 февраля, в Доме молодёжи города Пскова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В борьбе за престижный трофей встретились: признанные мастера «Хочу погладить» (Санкт-Петербург), бронзовые призёры Первой лиги МС КВН «Камбаламба», чемпионы местной «Гремячей лиги» - «Дорожно-железняки», яркие новички из Студенческой лиги «Фонтанка» - «В рамочку и на стеночку» и псковская команда «Вояж».

Ведущий вечера - Сергей Карпов.

 

Судьбу команд решает представительное жюри: министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев, директор «Гремячей лиги» Сергей Козлов, солистка проекта «Лиза Матрешка» Елизавета Степанова, руководитель ПЛН-ТВ Артём Татаренко и топ‑менеджеры Сбера. 

Информационным партнёром мероприятия выступает Псковская Лента Новостей.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026