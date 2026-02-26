Зажигают в Пскове: Кубок Сбера по КВН разыгрывают в Доме молодёжи. ФОТО

Кубок Сбера по КВН разыгрывают сегодня, 26 февраля, в Доме молодёжи города Пскова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В борьбе за престижный трофей встретились: признанные мастера «Хочу погладить» (Санкт-Петербург), бронзовые призёры Первой лиги МС КВН «Камбаламба», чемпионы местной «Гремячей лиги» - «Дорожно-железняки», яркие новички из Студенческой лиги «Фонтанка» - «В рамочку и на стеночку» и псковская команда «Вояж».

Ведущий вечера - Сергей Карпов.

Судьбу команд решает представительное жюри: министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев, директор «Гремячей лиги» Сергей Козлов, солистка проекта «Лиза Матрешка» Елизавета Степанова, руководитель ПЛН-ТВ Артём Татаренко и топ‑менеджеры Сбера.

Информационным партнёром мероприятия выступает Псковская Лента Новостей.