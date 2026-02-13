 
Общество

Юрий Бурлин о судьбе деревьев на улице Советской: Никто зря ничего пилить не будет

Деревья на улице Советской в Пскове в процессе ее ремонта постараются максимально сохранить, заявил депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. 

«Я считаю, что спил - это необходимая мера, в случае предварительного осмотра специалистом. Это делается постоянно, деверья такие же живые, как и мы с вами, поэтому есть деревья, которые снаружи могут быть нормальными, а внутри - нет», - сказал Юрий Бурлин.

Депутат отметил, что бывали случаи, когда он лично был против спила, но после выезда на место и консультации со специалистами соглашался с необходимостью убрать часть деревьев. «По опыту моей работы, все, что было мной подписано, все было осмотрено специалистами и было обосновано. Никто зря ничего пилить не будет», - пояснил он.

Осмотр деревьев планируют начать весной, после этого станет ясно, какие деревья будет нужно убрать, чем и как восполнить, при необходимости, пустоты. 

Что касается ремонта улицы в целом, Юрий Бурлин заметил, что так как это центр города, коммунальные сети могут быть изношены, необходимо со всей ответственностью и внимательностью подойти к проведению работ. «Особое внимание уделим и благоустройству тротуаров»,  - добавил депутат. 

Напомним, в рамках ремонта участка улицы Советской от площади Победы до Октябрьской площади должны будут выполнить планировку площадей зеленой зоны, разборку и установку бортовых камней, регулирование высотного положения крышек 109 колодцев с подъемом на высоту от 5 до 10 см, нанесение дорожной разметки, демонтаж металлических пешеходных ограждений.

Предусмотрена замена освещения пешеходного перехода на улице Советской (напротив дома №51 - торговая сеть «Мастер»), замена освещения и ремонт светофоров пешеходного перехода на перекрестке улиц Советской, Некрасова и Георгиевской, замена освещения пешеходного перехода на перекрестке улиц Советской и Детской.

