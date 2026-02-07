В Пскове ищут подрядчика для ремонта улицы Советской

Объявлен открытый конкурс в электронной форме на ремонт улицы Советской (участок от площади Победы до Октябрьской площади) в Пскове. Как сообщается в документах на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена - 132 млн 558 тысяч 667,03 рубля.

Протяженность участка - 0,935 км.

Окончить работы планируется 25 декабря. Подрядчик должен выполнить планировку площадей зеленой зоны, разборку и установку бортовых камней, регулирование высотного положения крышек 109 колодцев с подъемом на высоту от 5 до 10 см, нанесение дорожной разметки, демонтаж металлических пешеходных ограждений.

Заданием предусмотрена замена освещения пешеходного перехода на улице Советской (напротив дома №51 - торговая сеть «Мастер»), замена освещения и ремонт светофоров пешеходного перехода на перекрестке улиц Советской, Некрасова и Георгиевской, замена освещения пешеходного перехода на перекрестке улиц Советской и Детской.

Исполнителя определят 26 февраля.

Гарантия качества результатов выполнения ремонтных работ:

верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части – 4 года;

покрытие тротуара – 4 года;

основание дорожной одежды проезжей части и тротуара – 6 лет;

тротуарная плитка – 4 года

бортовой камень (бетонный) – 2 года;

бортовой камень (гранитный) – 3 года;

комплекты колодцев, камеры, ковера – 4 года

плита перекрытия – 2 года;

опорное кольцо – 2 года;

дорожная разметка: термопластик – 1 год, краска – 6 месяцев;

восстановление зелёных зон – 1 год;

пешеходные ограждения – 5 лет;

светофор – 5 лет;

металлическая опора наружного освещения с закладной деталью, кронштейны, светильники – 5 лет;

металлические стойки , дорожные знаки – 5 лет.

Как сообщалось ранее, в 2026 году в Пскове планируют ремонт улицы Советской от Октябрьской площади до площади Победы, здесь будет восстановлено асфальтобетонное покрытие и отремонтированы тротуары, ремонт улицы Вокзальной и завершение ремонта улицы Леона Поземского от Алмазной до Ипподромной – с устройством кругового движения вокруг скейт-парка и обустройством пешеходных переходов и тротуаров. Планируется ремонт покрытия на мосту Александра Невского.