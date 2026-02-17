Госдума приняла закон о приостановке оказания услуг связи по требованию ФСБ

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о приостановке оказания услуг связи сотовыми операторами по требованию ФСБ.

Прекращать их предоставление будут только в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента. При этом оператор не будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение договора об оказании услуг связи, пишет РИА Новости.

Совфед рассмотрит закон 18 февраля. Уточняется, что он направлен на регулирование отношений в области обеспечения безопасности по направлениям деятельности ФСБ и противодействие терроризму.