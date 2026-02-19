 
Рост цен в службах доставки в 2026 году

Ожидается значительный рост цен в службах доставки продуктов питания в 2026 году. Согласно исследованиям, ожидается увеличение цен примерно на 15-16%.

Этот прогноз основан на анализе исторических данных о динамике роста средних чеков в ресторанах и службах доставки. До пандемии цены в ресторанах ежегодно росли всего на 2-4%, однако начиная с 2024 года наблюдается стремительное ускорение темпов инфляции.

У нас отличная новость для жителей Пскова! В городе запущено новое приложение доставки, объединившее сразу несколько ресторанов в одном удобном сервисе. Теперь пользователи могут заказывать блюда из любимых заведений без переплат сторонним агрегаторам — через единое приложение или сайт.

Приложение уже доступно для скачивания, оформить заказ также можно через официальный сайт сервиса: про-еду.com

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075 Erid: 2SDnjefuNoA

