III Форум ЛДПР «Плечом к плечу» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Третий форум Либерально-демократической партии России «Плечом к плечу» состоялся в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» в Пскове при участии председателя ЛДПР Леонида Слуцкого 1 марта.

В течение дня псковичи и гости города могли посетить тематические круглые столы и ознакомиться с работой партии в сфере поддержки участников специальной военной операции и их семей. В форуме приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие и члены их семей, представители власти, Русской православной церкви и общественные деятели.

Подробнее о форуме — в фоторепортаже Константина Красильникова.