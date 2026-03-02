 
Общество

Проблемы, предложения и инициативы псковичей выслушают депутаты на неделе

0

Выслушать проблемы, предложения и инициативы псковичей, а также ответить на вопросы жителей на этой неделе готовы депутаты Псковского областного Собрания на приемах граждан 3, 4 и 5 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов 

3 марта, во вторник, с 10:00 до 12:00 прием организует Армен Мнацаканян, округ №9 (Новоржевский, Островский, Пушкиногорский округа).

4 марта, в среду, с 10:00 до 12:00 граждан выслушает Игорь Дитрих, округ №11 (Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий округа).

5 марта, в четверг, с 10:00 до 12:00 осуществит прием Андрей Козлов, округ №12 (Великолукский, Куньинский, Новосокольнический и Усвятский округа).

Приемы проходят в общественной приёмной партии «Единая Россия» по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 9.

Телефон для записи: 8 (8112) 66-25-12.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Мнацаканян Армен Липаритович

Мнацаканян Армен Липаритович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026