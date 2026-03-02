Проблемы, предложения и инициативы псковичей выслушают депутаты на неделе

Выслушать проблемы, предложения и инициативы псковичей, а также ответить на вопросы жителей на этой неделе готовы депутаты Псковского областного Собрания на приемах граждан 3, 4 и 5 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

3 марта, во вторник, с 10:00 до 12:00 прием организует Армен Мнацаканян, округ №9 (Новоржевский, Островский, Пушкиногорский округа).

4 марта, в среду, с 10:00 до 12:00 граждан выслушает Игорь Дитрих, округ №11 (Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий округа).

5 марта, в четверг, с 10:00 до 12:00 осуществит прием Андрей Козлов, округ №12 (Великолукский, Куньинский, Новосокольнический и Усвятский округа).

Приемы проходят в общественной приёмной партии «Единая Россия» по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 9.

Телефон для записи: 8 (8112) 66-25-12.