В Печорах будут судить москвича за незаконный ввоз культурных ценностей на 1 млн рублей

Житель Москвы обвиняется в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза культурных ценностей в крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре.

В ноябре 2023 года при проведении досмотра сотрудники Псковской таможни на таможенном посту многостороннего автомобильного пункта пропуска «Шумилкино» в личных вещах мужчины обнаружили культурные ценности общей стоимостью 1 044 389,49 рубля.

При этом в поданной таможенному органу декларации сведения о ввозе указанных предметов не заявлялись.

Уголовное дело прокуратура направила в Печорский районный суд для рассмотрения по существу.