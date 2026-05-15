 
Общество

В Печорах будут судить москвича за незаконный ввоз культурных ценностей на 1 млн рублей

0

Житель Москвы обвиняется в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза культурных ценностей в крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре. 

В ноябре 2023 года при проведении досмотра сотрудники Псковской таможни на таможенном посту многостороннего автомобильного пункта пропуска «Шумилкино» в личных вещах мужчины обнаружили культурные ценности общей стоимостью 1 044 389,49 рубля.

При этом в поданной таможенному органу декларации сведения о ввозе указанных предметов не заявлялись.

Уголовное дело прокуратура направила в Печорский районный суд для рассмотрения по существу. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026