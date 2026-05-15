Министр здравоохранения РФ сегодня посетит больницы в Псковской области

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко находится в Псковской области с рабочим визитом. Вместе с ним в поездке — губернатор Псковской области Михаил Ведерников, руководители департаментов Минздрава и профильных региональных министерств, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Фото: правительство Псковской области

Свой визит в регион Михаил Мурашко начал с Гдовского района, где осмотрел помещения районной больницы после проведенной реконструкции. Медицинская помощь в этом Гдовском филиале Псковской межрайонной больницы оказывается как амбулаторно, так и в условиях круглосуточного и дневного стационаров.

Михаил Мурашко и Михаил Ведерников осмотрели помещения основного больничного корпуса и поста скорой медицинской помощи. В учреждении в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения» выполнена реконструкция корпуса стационара, построен новый пост скорой медицинской помощи, проведена замена инженерных сетей, закуплено новое медицинское оборудование, а также благоустроена территория. Созданы комфортные условия для работы персонала.

Далее глава Минздрава в рамках визита посетит и другие учреждения здравоохранения региона, в первую очередь первичного уровня в Гдовском, Псковском районах, а также Пскове. Это фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, а также учреждения, ориентированные на профилактическую работу.

Вместе с главой региона Михаил Мурашко также ознакомится с инфраструктурой и организацией оказания специализированной медицинской помощи в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере.

Во время поездки министр оценит направления реализации в регионе федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения» и национального проекта «Здравоохранение», на смену которому в 2025 году пришел проект «Продолжительная и активная жизнь».

Лучшие специалисты сферы здравоохранения сегодня будут отмечены федеральными и региональными наградами.

Напомним, что в 2023 году глава Минздрава Михаил Мурашко уже приезжал в Псковскую область с рабочей поездкой. Тогда он посетил нескольких медучреждений Пскова и Псковского района, в числе которых Псковский клинический перинатальный центр, Детская областная клиническая больница и др.