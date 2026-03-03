 
Общество

Ректор МГЮА назвал основания для признания иноагентом в РФ

0

Сбор информации о военно-технической деятельности России и ведение политической деятельности под иностранным влиянием, а также финансирование работы иноагентов может стать причинами для признания иноагентом в РФ, рассказал ректор МГЮА имени О. Е. Кутафина, член Общественного совета при Минюсте России Виктор Блажеев.

«Иностранным агентом признается лицо, которое находится под иностранным влиянием и осуществляет определенные виды деятельности, установленные законом. Например, целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности нашей страны», - сообщил ректор МГЮА.

Он добавил, что такой статус может получить лицо, осуществляющее политическую деятельность, а также финансирующее работу иноагентов или вовлекающее в неё детей, пишет РИА Новости

Под иностранным влиянием, отметил Блажеев, понимается предоставление лицу источником из-за рубежа финансовой или имущественной поддержки, а также организационно-методической и научно-технической помощи. Кроме того, такой источник может оказывать воздействие на иноагента, в том числе путем принуждения и убеждения.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026