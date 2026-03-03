Ректор МГЮА назвал основания для признания иноагентом в РФ

Сбор информации о военно-технической деятельности России и ведение политической деятельности под иностранным влиянием, а также финансирование работы иноагентов может стать причинами для признания иноагентом в РФ, рассказал ректор МГЮА имени О. Е. Кутафина, член Общественного совета при Минюсте России Виктор Блажеев.

«Иностранным агентом признается лицо, которое находится под иностранным влиянием и осуществляет определенные виды деятельности, установленные законом. Например, целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности нашей страны», - сообщил ректор МГЮА.

Он добавил, что такой статус может получить лицо, осуществляющее политическую деятельность, а также финансирующее работу иноагентов или вовлекающее в неё детей, пишет РИА Новости.

Под иностранным влиянием, отметил Блажеев, понимается предоставление лицу источником из-за рубежа финансовой или имущественной поддержки, а также организационно-методической и научно-технической помощи. Кроме того, такой источник может оказывать воздействие на иноагента, в том числе путем принуждения и убеждения.