Четырех несовершеннолетних иностранцев выдворили из РФ псковские полицейские

Десять несовершеннолетних иностранцев, находящихся в России незаконно, выявили псковские полицейские. Четырех из них выдворили из страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники подразделений по вопросам миграции УМВД России по Псковской области совместно с сотрудниками ПДН провели проверочные мероприятия, направленные на выявление несовершеннолетних иностранных граждан и их законных представителей, нарушающих миграционное законодательство.

Всего проверили более двухсот несовершеннолетних иностранцев. Среди них выявили десять несовершеннолетних, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением установленного порядка. Из них в отношении четырех иностранных граждан и их законных представителей вынесли решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации.

К административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ привлекли двух законных представителя несовершеннолетних иностранных граждан за неисполнение обязанностей по воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

По факту предоставления жилого помещения незаконно находящимся иностранным гражданам составили семь административных материалов по части 3 статьи 18.9 КоАП РФ, а также по факту неисполнения обязанностей принимающей стороной в связи с осуществлением миграционного учета семь протоколов об административных правонарушениях по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ.