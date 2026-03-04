Назван главный страх женщин при покупке квартиры в России

Большинство россиянок (63 процента) откладывают покупку квартиры из-за высоких цен и неизбежности оформления ипотеки. Главные страхи женщин при самостоятельной покупке жилья выяснила в девелоперской компании «Сити21».

Другой повод для женских опасений — мошенники и недобросовестные застройщики. Наткнуться на них, как показал опрос, бояться 20 процентов респонденток. 4 процента опрошенных признались, что пасуют перед юридическими сложностями и боятся ошибиться в выборе недвижимости. Меньше всего, как оказалось, россиянки беспокоятся насчет предстоящего ремонта — тревожатся по этому поводу только 2 процента участниц опроса. 7 процентов участниц опроса заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с покупкой квартиры, пишет «Лента.ру».

Больше половины россиянок планируют приобретать квартиру в ипотеку — об этом заявили 62 процента респонденток. Больше трети намерены откладывать средства либо обратиться за помощью к родственникам, а 5 процентов опрошенных рассчитывают на субсидированную ипотеку.

Говоря о приоритетах при выборе жилья, большинство участниц выделили инфраструктуру района — за это проголосовали 38 процентов опрошенных. 24 процента россиянок отметили близость к месту работы и транспортную доступность, 13 процентов респонденток во главу угла ставят стоимость квартиры. 10 процентов участниц исследования обращают внимание на экологическую обстановку и безопасность, а на планировку и качество отделки — 5 процентов.

В понимании 47 процентов респонденток квартира мечты имеет большую кухню или кухню-гостиную. Для 23 процентов россиянок крайне важно, чтобы в квартире имелся балкон или лоджия, для 16 процентов опрошенных ключевым моментом является наличие в квартире одновременно и душевой кабины и ванны. Красивый вид из окон упомянули 8 процентов респонденток, а просторную гардеробную — 6 процентов.

В отделке квартиры первостепенное значение для 39 процентов россиянок имеют сам проект и бюджет ремонтных работ. Почти треть опрошенных отдали бы предпочтение объекту с чистовой отделкой от застройщика, нежели делать ремонт собственными силами. Еще 23 процента участниц опроса приобрели бы квартиру с предчистовой отделкой, и только 6 процентов респонденток заявили, что сделали бы ремонт с нуля. Участвовать в ремонтных работах наравне с супругом готовы 37 процентов россиянок, 34 процента поручили бы это профессионалам, а 25 процентов подготовили бы проект и наняли бригаду самостоятельно. Только 4 процента опрошенных признались, что взвалили бы все обязанности по ремонту на мужа.

Результаты опроса показали, что россиянки подходят к вопросу выбора жилья прагматично. «Для нее важна не просто «квартира мечты», а сбалансированное решение — с развитой инфраструктурой, удобной транспортной доступностью, комфортным бюджетом и грамотной планировкой», — отметила директор по продукту «Сити21» Дарья Постникова. При этом женщины охотнее рассматривают объекты с уже готовой отделкой, не желая тратить силы на ремонт. Эти обстоятельства, по мнению Постниковой, могут послужить ориентиром для российских застройщиков.