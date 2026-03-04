Занятия в новой школе Гдова могут начаться 6 апреля

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил о том, что строительство школы в городе Гдове завершено. Указанная школа введена в эксплуатацию. Начало учебного процесса запланировано с 6 апреля, сообщается на сайте управления президента по работе с обращениями граждан.

Напомним, ввод школы на 825 мест в Гдове, по последним данным, был запланирован 20 декабря 2025 года.

В 2024 году прокуратура штрафовала подрядчика «СпецСтрой» за отставание от графика, еще в 2023 году его объясняли необходимостью демонтажа старого фундамента, что не было предусмотрено первоначальным планом.

Позже была названа дата 1 декабря 2024 года в качестве срока сдачи объекта, затем сроки были перенесены снова.

Новая школа на 850 мест построена по национальному проекту «Образование».