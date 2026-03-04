Благодарственное письмо великолукской больнице передали пациенты

Благодарные слова в адрес Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы передала семья пациента урологического отделения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в лечебном учреждении.

«Получать слова благодарности от пациентов и их близких – это всегда большая честь и подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении», - сообщили в больнице.

Далее больница опубликовала сам текст письма, в котором пациенты благодарят весь коллектив урологического отделения.

«Выражаем огромную благодарность коллективу урологического отделения филиала "Великолукский межрайонный" ПОКБ: заведующему отделением П. Н. Николаенкову, лечащему врачу А. И. Янченко, всем медицинским сестрам, санитарочкам. Спасибо вам за профессионализм, качественное лечение, милосердие, отзывчивость, неравнодушие. Крепкого здоровья всем сотрудникам, благополучия, успехов в вашем нелегком труде», - говорится в письме от семьи Новиковых.