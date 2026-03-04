Псковский школьник Артём Николаев прошёл в финал телеолимпиады «Умницы и умники»

Псковский школьник Артём Николаев из лицея экономики и основ предпринимательства №10 прошёл в финал телеолимпиады «Умницы и умники», сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Съёмки на федеральном канале, камеры и вопросы от самого Юрия Вяземского. Это испытание не для слабонервных, но Артём настоящий молодец. Он не только справился с волнением, но и показал глубокие знания, заслужив путёвку в финал», - сказал Борис Елкин.

В полуфинале псковский школьник обошёл своих оппонентов из двух десятков регионов. А помимо успеха в телепроекте, у него в копилке – ещё и победа в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по русскому языку.

«Артём, поздравляю с выходом в финал! Желаю тебе собранности, удачи и яркого выступления в решающем туре! Мы за тебя болеем!» - заключил глава