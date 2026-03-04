Уголовное дело из-за незаконной вырубки почти 200 сосен возбудили в Псковском округе

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура выявила масштабную незаконную вырубку леса в районе деревни Пожнище Псковского муниципального округа. В ходе проверки соблюдения лесного законодательства установлено, что неустановленные лица вырубили 196 сосен, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Фото здесь и далее: прокуратура Псковской области

Незаконная рубка производилась на землях сельскохозяйственного назначения, на которых произрастали лесные насаждения. Противоправные действия причинили государству особо крупный ущерб — его сумма превысила 5 миллионов рублей.

На основании материалов прокурорской проверки по требованию природоохранного прокурора было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»). Санкция этой статьи предусматривает серьёзное наказание — вплоть до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время специализированная прокуратура держит на контроле ход и результаты расследования уголовного дела.