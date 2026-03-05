Какие женщины-кумиры вдохновляют жителей СЗФО, выяснили аналитики

Кто вдохновляет жителей Северо-Западного федерального округа и чьи истории им особенно откликаются, выяснили эксперты ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в преддверии 8 Марта. Наибольшее восхищение у них вызывают творческие личности, такие как актрисы, музыканты и художники, а также успешные предприниматели и спортсмены, отметили респонденты в ходе опроса.

Изображение создано нейросетью

Отвечая на вопрос о том, кто в целом вдохновляет их больше всего, жители регионов СЗФО в первую очередь называли творческих личностей — актрис, музыкантов, журналистов, художников (48%). Далее следуют люди, искренне любящие свое дело и профессию (45%), друзья, герои фильмов и книг (по 38%). Также в числе значимых фигур — успешные предприниматели (34%), спортсмены (24%) и родители или другие члены семьи (24%). Реже опрошенные называли исторических личностей (17%), блогеров (14%), руководителей и коллег (по 10%), а также писателей, поэтов, ученых и популяризаторов науки (по 7%).

Говоря о женщинах в спорте, жители СЗФО чаще всего называли Евгению Медведеву (23%) и Александру Трусову (18%). В числе вдохновляющих спортсменок также Алина Загитова (11%) и Мария Шарапова (6%). Реже упоминались Серена Уильямс (2%), Симона Байлз и Ангелина Мельникова (по 1%). Кроме того, часть ответивших отдельно отмечала истории успеха и личный путь Камилы Валиевой, Анны Селезневой, Анны Щербаковой, Маргариты Мамун и Ирины Родниной.

Среди творческих личностей лидируют мировые и российские знаменитости. Чаще всего жители СЗФО называли Леди Гагу (20%) и Билли Айлиш (18%). Далее следуют Анджелина Джоли (15%) и Рианна (14%), затем Зендея (11%). По 9% набрали Ариана Гранде, Селена Гомес и Марго Робби. Клаву Коку отметили 6% респондентов, по 5% — Сидни Суини, Тейлор Свифт и Анну Асти. Реже всего упоминалась Анна Пересильд (1%).

Опрошенные участники отметили, что в историях этих женщин их прежде всего привлекают талант и преданность делу (66%), обаяние, харизма и настойчивость (по 55%), высокая работоспособность (52%), умение вдохновлять и мотивировать других (45%), а также готовность рисковать ради достижения целей (41%). Кроме того, респонденты обращают внимание на стремление к постоянному обучению и самосовершенствованию (31%), а также благотворительную деятельность (17%).