Любовь и память сильнее боли: Александр Козловский встретился с семьями погибших бойцов СВО в Великих Луках

В Великих Луках состоялась встреча депутата Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского с матерями и вдовами военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, а также с женщинами, чьи мужья и сыновья числятся пропавшими без вести. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Встречу также посетил епископ Великолукский и Невельский Варнава. Он обратился к женщинам с ценными словами утешения и духовной поддержки, напомнив, что любовь и память сильнее боли утраты.

Далее последовал откровенный разговор о том, что действительно волнует женщин, чья жизнь разделилась на «до» и «после».

«У каждой — своя боль. Своя история утраты. Своя тревога и ожидание. Но при этом каждая из них — пример невероятной внутренней силы. Эти женщины не замыкаются в себе. Они занимаются волонтерской деятельностью, плетут маскировочные сети, помогают другим семьям, объединяются, чтобы поддерживать друг друга. Некоторые из них выходят на сцену — поют на городских мероприятиях и концертах в поддержку участников СВО. Через общественную работу, через помощь другим они находят в себе силы жить дальше и быть опорой для окружающих», — подчеркнул Александр Козловский.

В ходе встречи обсуждались вопросы социальной поддержки, конкретные трудности, с которыми сталкиваются семьи, и предложения по их решению. Отдельное внимание уделили организации экскурсионных поездок для семей участников СВО. Достигнута договоренность, что одним из первых шагов станут пешеходные экскурсии по Великим Лукам, в том числе с посещением храмов и других значимых для города мест.

Во время встречи прозвучали слова о книге великолукского писателя Андрея Канавщикова «Лики СВО». Это издание, в которой собраны истории жизни и подвигов наших бойцов. Александр Козловский пообещал поддержать распространение издания по просьбе женщин.