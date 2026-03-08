Посвященная псковскому скверу с гномами стратсессия состоится 11 марта

Стратегическая сессия «Будущее сквера породненных городов и сквера с гномами» состоится в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

«Приглашаем на открытую стратегическую сессию "Будущее сквера породненных городов и сквера с гномами", которая пройдёт 11 марта в 14:00. Место проведения: Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва (г. Псков, площадь Ленина, 3)

Вход свободный», - сообщили в администрации.

В администрации также отметили, что Псков участвует во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды: победители получают федеральное финансирование на реализацию. Сейчас разрабатывается проект для двух территорий в самом центре, у стены Окольного города - Сквера Породненных городов и сквера «с гномами».

На сессии эксперты - специалисты по охране наследия, краеведы, городские активисты - вместе с горожанами обсудят: какие смыслы и ценности этого места живы сегодня, что мешает территории, каким псковичи хотят видеть это пространство. Результаты обсуждения лягут в основу проектных решений.