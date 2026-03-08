Память героя Алексея Ширяева почтили в псковском УФСИН

Память Героя России Алексея Ширяева, погибшего 26 лет назад при выполнении служебного долга почтили в управлении Федеральной службы исполнения наказания России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Ровно 26 лет назад, 8 марта 2000 года, при выполнении боевой задачи в Чеченской Республике геройски погиб сотрудник спецназа псковского УИН, Герой России Алексей Ширяев. Сегодня память о нем почтили руководство и сотрудники регионального УФСИН, представители средней школы №12 г. Пскова, носящей имя Героя, бойцы и ветераны отдела специального назначения «Зубр», воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок» центра «Патриот», а также коллеги и друзья Алексея Ширяева.

Памятное мероприятие состоялось на кладбище в поселке Писковичи, где похоронен Алексей Ширяев. Во главе с начальником УФСИН России по Псковской области Виктором Леоновым участники церемонии возложили цветы к могиле Героя, отдав дань уважения его мужеству и самоотверженности. Юные патриоты из клуба «Зубренок» прочитали стихи, посвященные героизму и подвигу защитников Отечества.

Алексей Ширяев служил в отряде специального назначения Управления исполнения наказаний (УИН) Министерства внутренних дел (впоследствии — Министерства юстиции) по Псковской области. Он прошел путь от бойца штурмовой группы до инструктора отдела, неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ.

8 марта 2000 года, действуя в составе штурмовой группы, Алексей Ширяев лично уничтожил два пулеметных расчета боевиков. Прикрывая отход боевых товарищей, он заметил брошенную противником гранату и, не раздумывая, накрыл ее своим телом, ценой собственной жизни спасая сослуживцев. Полученные ранения оказались смертельными. За проявленные мужество и героизм Алексею Ширяеву было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

«Сегодня сотрудники ОСН "Зубр" продолжают следовать традициям мужества и профессионализма, заложенным их предшественниками, выполняя самые сложные задачи во имя защиты государственных интересов и обеспечения безопасности граждан», - отметили в ведомстве.