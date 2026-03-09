Биолог объяснила, как световой шум городов влияет на акул

Акулы вблизи городов отличаются от своих сородичей, которые обитают далеко в океане, у них меняются биологические ритмы и гормональные процессы, сообщила ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова.

«Сейчас пишут о том, что у акул - а уж это совсем древние рыбы - уровень мелатонина, когда они держатся в прибрежной полосе около городов, снижается по сравнению с собратьями, которые плавают далеко в океане и на которых световое загрязнение не влияет», - рассказала Феоктистова.

Биолог уточнила, что, конечно, такие перемены влияют на акул, у некоторых внутренние часы сильно меняются, вызывая гормональные сбои, пишет РИА Новости.

«Кроме того, корма, которыми акулы питаются около городского берега, могут также негативно влиять на состояние рыб», - заключила Феоктистова.