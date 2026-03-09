 
Общество

МВД рассказало, как на телефон может попасть вредоносное ПО

Вредоносное ПО для накрутки рекламного трафика может скрываться в приложениях для чтения электронных книг, играх и фонарике, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве отметили, что исследователи обнаружили масштабную схему, по которой вредоносное программное обеспечение заставляло 25 миллионов Android-устройств посещать сайты для накрутки рекламного трафика - устройство самостоятельно открывало конкретные ресурсы в скрытых окнах и имитировало посещения страниц. За счёт таких «просмотров» злоумышленники получали доход от рекламы, пишет РИА Новости.

«Чаще всего вредоносный код скрывался в приложениях, которые выглядят безобидно: фонарики, программы для очистки памяти, приложения для чтения электронных книг, фитнес-сервисы или простые игры», - говорится в сообщении.

