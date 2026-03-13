 
Общество

«Псковцвет» могут наказать за кражу дизайна мягкой игрушки

0

Арбитражный суд Псковской области принял к производству заявление ООО «Правовая группа "Интеллектуальная собственность"» к ООО «Псковцвет» о взыскании 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на дизайн мягкой игрушки «Кот Басик», сообщили Псковской Ленте Новостей в суде. 

 

Фото из материалов дела

В августе 2025 года в магазине по адресу: город Псков, Рижский проспект, дом 52 выявили продажу контрафактного товара. Исключительные права на использование образа «Кот Басик» и соответствующего товарного знака на территории РФ принадлежат ИП Юсупову Р. Р. На основании договора уступки эти права передали истцу.

Заявитель подчеркивает, что ООО «Псковцвет» не получало разрешения на использование объекта интеллектуальной собственности, а значит, его действия нарушают положения статьи 1229 Гражданского кодекса РФ.

Дело принято к производству в порядке упрощенного производства (№ А52-231/2026).

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026