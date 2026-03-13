«Псковцвет» могут наказать за кражу дизайна мягкой игрушки

Арбитражный суд Псковской области принял к производству заявление ООО «Правовая группа "Интеллектуальная собственность"» к ООО «Псковцвет» о взыскании 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на дизайн мягкой игрушки «Кот Басик», сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Фото из материалов дела

В августе 2025 года в магазине по адресу: город Псков, Рижский проспект, дом 52 выявили продажу контрафактного товара. Исключительные права на использование образа «Кот Басик» и соответствующего товарного знака на территории РФ принадлежат ИП Юсупову Р. Р. На основании договора уступки эти права передали истцу.

Заявитель подчеркивает, что ООО «Псковцвет» не получало разрешения на использование объекта интеллектуальной собственности, а значит, его действия нарушают положения статьи 1229 Гражданского кодекса РФ.

Дело принято к производству в порядке упрощенного производства (№ А52-231/2026).