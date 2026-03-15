Сергей Вострецов: Индексация зарплат обязательна для всех

В марте 2026 года тема индексации заработной платы остаётся одной из наиболее актуальных для работников и работодателей России. Статья 134 Трудового кодекса Российской Федерации прямо устанавливает: обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Эта норма является государственной гарантией и распространяется на всех работодателей без исключения, отметил в своём Telegram-канале глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.

Позиция Роструда и Минтруда остаётся последовательной: обязанность индексировать зарплату — обязательна для всех работодателей, независимо от формы собственности. Отсутствие в организации порядка индексации (закреплённого в коллективном договоре, трудовом договоре или локальном нормативном акте) не освобождает от этой обязанности и может повлечь административную ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ. При этом для бюджетной сферы порядок, сроки и размеры индексации устанавливаются централизованно — федеральными законами о бюджете, постановлениями Правительства и отраслевыми соглашениями. В 2026 году, например, для ряда категорий бюджетников предусмотрено повышение на уровне 7,6% (согласно плановым показателям федерального бюджета).

Для частных (коммерческих) компаний государство не устанавливает жёстких процентов, сроков или методик. Работодатель самостоятельно определяет: периодичность индексации (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно и т.д.); конкретный порядок расчёта (коэффициент, фиксированная сумма, привязка к инфляции, МРОТ, индексу потребительских цен и др.); размер повышения.

Главное условие — индексация должна реально обеспечивать компенсацию роста потребительских цен, то есть сохранять покупательную способность заработка. Суды и Роструд подчёркивают: формальное повышение окладов или выплата премий без закрепления механизма индексации может быть признано недостаточным выполнением требований статьи 134 ТК РФ. При этом индексация должна касаться всех работников, работающих по трудовым договорам, без дискриминации.

В начале 2026 года активно обсуждается законопроект, который может закрепить в статье 134 ТК РФ ежегодную индексацию в коммерческом секторе не ниже уровня инфляции за предыдущий год. Пока эти изменения не приняты, коммерческие работодатели сохраняют гибкость, но несут риск проверок и судебных споров, если повышение зарплат не компенсирует инфляцию.

«Статья 134 Трудового кодекса — это не просто декларация, а прямая конституционная гарантия сохранения реального уровня доходов граждан. К сожалению, многие частные работодатели до сих пор воспринимают индексацию как необязательную опцию, хотя Роструд и Минтруд неоднократно подтверждали: это обязанность, а не право. Да, коммерческие компании действительно свободны в выборе порядка, периодичности и размера повышения — закон даёт им такую возможность, учитывая экономическую специфику бизнеса. Но эта свобода не отменяет главного: зарплата должна расти не ниже роста цен, иначе мы просто обесцениваем труд людей. СОЦПРОФ последовательно добивается, чтобы индексация стала прозрачной и обязательной ежегодной процедурой для всего рынка труда, включая негосударственный сектор. Мы видим, как инфляция 2025 года съела значительную часть доходов семей, особенно тех, где зарплата едва превышает МРОТ. Поэтому мы настаиваем: работодатели обязаны закреплять механизм индексации в локальных актах и коллективных договорах, а размер повышения должен быть не символическим, а реально учитывающим официальный индекс потребительских цен Росстата и прогноз инфляции. Только так мы защитим покупательную способность зарплат и не допустим дальнейшего обнищания работающих россиян», - прокомментировал эту тему Сергей Вострецов.