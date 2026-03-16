Замруководителя инженерной школы ПсковГУ по «делу Ильиной»: Вопросов не задавал, мне проблемы не нужны

Заместитель руководителя Передовой инженерной школы ПсковГУ, доцент отделения инженерных технологий Дмитрий Гринев дал показания по делу экс-ректора Натальи Ильиной, в которых указал, что не желал знать, что происходит «сверху», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.

«В конце 2023 когда были премии. Мне пришла хорошая премия, я образовался, мол, наконец-то меня оценили по достоинству. На следующий день поступил звонок от Сиротиной (Надежды Сиротиной, главного бухгалтера ПсковГУ - ред.), чтобы я пришел к ней. Мне на листочке написали сумму, которую нужно вернуть: 200 тысяч рублей. Я вопросов не задавал. Знал, что есть какая-то история сверху, но не имел полномочий об этом заявлять. Снял и передал деньги бухгалтеру. Пришла премия в феврале. Также был звонок от бухгалтерии. Такая же история. Опять же я вопросов не задавал, мне лишние проблемы не нужны. Снял и передал Сиротиной», - сказал Дмитрий Гринев.

От отметил, что с Натальей Ильиной были только рабочие встречи, все вопросы обсуждались с Надеждой Сиротиной.

О соучастнике бывшего ректора Сергее Куклеве Дмитрий Гринев сказал так: «Я с ним знаком. Был период времени, когда мы с ним взаимодействовали по рабочим вопросам - 2020-2021 годы» и добавил, что в последние годы не встречал этого фигуранта в университете.

Напомним, сегодня в Псковском городском суде проходит пятое судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. На заседании продолжается допрос потерпевших.

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Соучастник экс-ректора Сергей Куклев также находится под домашним арестом.