Замруководителя инженерной школы ПсковГУ по «делу Ильиной»: Вопросов не задавал, мне проблемы не нужны

Заместитель руководителя Передовой инженерной школы ПсковГУ, доцент отделения инженерных технологий Дмитрий Гринев дал показания по делу экс-ректора Натальи Ильиной, в которых указал, что не желал знать, что происходит «сверху», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.
От отметил, что с Натальей Ильиной были только рабочие встречи, все вопросы обсуждались с Надеждой Сиротиной.
О соучастнике бывшего ректора Сергее Куклеве Дмитрий Гринев сказал так: «Я с ним знаком. Был период времени, когда мы с ним взаимодействовали по рабочим вопросам - 2020-2021 годы» и добавил, что в последние годы не встречал этого фигуранта в университете.
Напомним, сегодня в Псковском городском суде проходит пятое судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. На заседании продолжается допрос потерпевших.
Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.
Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).
Соучастник экс-ректора Сергей Куклев также находится под домашним арестом.