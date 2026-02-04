Домашний арест назначили соучастнику по делу экс-ректора Псков ГУ

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении гражданина Куклева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного часть 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия обвиняемый в период с октября 2022 года по март 2025 года, являясь соучастником экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, совершил хищение бюджетных денежных средств ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» путем мошенничества на общую сумму более шести миллионов рублей.

С 2020 года обвиняемый занимал должность проректора по инновационному и цифровому развитию и начальника управления стратегического развития.

В судебном заседании Куклев возражал против избрания в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста, прося избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. По итогам рассмотрения ходатайства в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца с возложением ряда запретов и ограничений.