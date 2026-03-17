Психолог объяснила, почему сейчас стало модно страдать и коллекционировать диагнозы

Если вы, посмотрев в соцсетях ролик про СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), вдруг решили, что это «про вас», — это не значит, что вы больны. Вы попали в ловушку алгоритмов. Клинический психолог Лидия Иншина объяснила, почему сейчас модно страдать, где заканчивается реальная депрессия и начинается обычная усталость после тяжелой недели, и при чем тут блогеры.

Изображение создано нейросетью

Клинический психолог рассказала о новом «модном» тренде, когда люди склонны подозревать у себя различные заболевания: вместо «я сегодня устал» говорят — «у меня депрессия», вместо «я иногда забываю ключи» — «у меня СДВГ», вместо «у меня перепады настроения» — «ой, это моя биполярочка, я такая творческая натура».

При этом эксперт подчеркнула, что 80% этих «диагнозов» рассыпаются после первого же серьезного разговора.

Почему вдруг стало модно быть нездоровым? По словам психолога, первой причиной являются кумиры.

«Любимый блогер рассказал, что у него СДВГ, и все — вы уже «находите» у себя то же самое. Это психология: мы хотим быть похожими на тех, кем восхищаемся. Если кумир страдает — значит, страдать круто», — пояснила эксперт.

Вторая причина «модного» тренда — исключительность: что проще: годами развивать таланты, чтобы доказать свою уникальность, или получить бумажку с диагнозом и считать себя «особым»? Для некоторых ответ очевиден, пишет RuNews24.ru.

Третьей причиной является эхо-камера: вы заинтересовались СДВГ, и ваша лента заполняется роликами «Десять признаков, что у вас СДВГ». Алгоритмы думают за вас и формируют иллюзию того, что этот диагноз есть у всех.

«Исследование Сеченовского университета в цифрах: 30-40% молодых людей от 18 до 30 лет ставили себе психический диагноз по соцсетям. При проверке расстройство подтвердилось только у 10-15%. Остальные просто здоровые люди с плохим настроением», — отметила психолог.

Она также подчеркнула, что важно отличать реальную депрессию от хандры. Лидия Иншина пояснила, что реальная депрессия — это постоянно плохое настроение постоянно, неспособность радоваться тем вещам, которые раньше всегда радовали, усталость после сна. И все это длится от двух недель и больше.

Это не является депрессией, если вы погрустили пару дней после расставания (это горе), вы устали после аврала на работе (истощение), вы забыли, куда положили телефон (рассеянность), вы не можете сосредоточиться из-за огромного количества мыслей в голове (жизнь в мегаполисе).

«Кстати, про сон. При реальной депрессии он либо отсутствует (вы смотрите в потолок до четырех утра), либо вы спите по 14-16 часов и все равно встаете разбитым. Аппетит либо пропадает совсем, либо становится бесконтрольным. Либидо уходит в минус. И часто добавляются реальные телесные симптомы — голова болит, желудок бунтует, таблетки не помогают», — объяснила психолог.

По словам Лидии Иншиной, особый случай — это СДВГ, поскольку сейчас это самый «трендовый» диагноз. На этом фоне в соцсетях зачастую делятся целыми списками: «часто теряете ключи», «не можете досмотреть фильм до конца», «откладываете дела на потом». Однако если вы не можете досмотреть фильм, то может быть это просто скучное кино, а если постоянно откладываете дела — это прокрастинация, которой страдают 90% человечества. Если же теряете ключи — то купите крючок в прихожую.

«Реальный СДВГ — это не про лень. Это про мозг, который просто не вырабатывает дофамин для концентрации. Это когда вы не можете сфокусироваться не потому, что не хотите, а потому что физически не можете. Это состояние врожденное, оно начинается в детстве и без лечения не проходит. Люди с реальным СДВГ годами считают себя «ленивыми», «бестолковыми», «неспособными». Им реально тяжело. Они не постят красивые ролики про свои «особенности». Они мучаются», — подчеркивает эксперт.

При этом, как отмечает психолог, реального СДВГ у взрослых — около 2,5%. А «узнают себя» в соцсетях — 40%.

Почему же страдать стало вдруг «круто»? По словам Лидии Иншиной, в некоторых тусовках расстройство становится «фишкой», вокруг которого строится идентичность. То есть это своеобразный способ выделиться.

Чем это опасно?

Обесценивание. Когда каждый второй говорит «у меня депрессия», те, кто реально не может встать с кровати, перестают восприниматься всерьез; Стирание граней. «Биполярка — это круто» — говорят те, кто никогда не видел, как человек с биполярным расстройством теряет семью, работу, себя; Самолечение. Некоторые реально начинают пить таблетки по советам из интернета. А потом лечатся от последствий дольше, чем лечили бы исходную проблему; Потеря времени. Человек с реальной депрессией может годами сидеть в форумах, вместо того чтобы пойти к врачу и получить помощь.

Психолог также рассказала, как отличить правду от поста в соцсетях:

Проверяйте реальность. Если вы «узнали себя» в ролике — не ставьте крест. Сходите к специалисту. Реальная диагностика занимает часы, включает сбор анамнеза, опросники, иногда тесты;

Понимайте разницу. Усталость лечится отпуском. Депрессия — антидепрессантами и терапией. Плохое настроение проходит после встречи с друзьями. Тревожное расстройство — не проходит;

Не верьте алгоритмам. Соцсети показывают то, что вы хотите видеть. Они заинтересованы в вашей вовлеченности, а не в вашем здоровье. «Эхо-камера» может убедить вас в чем угодно;

Спросите себя честно: зачем мне этот диагноз? Если хотите уникальности — найдите хобби. Если хотите объяснения своим проблемам — идите в терапию. Если хотите таблеток — их должен назначать врач, а не соцсети;

Помните: настоящие расстройства — это ад. Люди с реальным СДВГ не считают его «изюминкой». Они годами мучаются от невозможности организовать свою жизнь. Люди с реальной депрессией не постят красивые цитаты. Они иногда не могут почистить зубы.