Почему некоторые псковичи не доверяют диспансеризации, ответил Игорь Дитрих

Мнением о том, почему часть псковичей с недоверием относится к диспансеризации, в беседе с корреспондентом ПЛН FM поделился бывший заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих («Единая Россия»).

«Диспансеризация и профилактика, конечно, это очень мощные столпы, на которых стоит здравоохранение. Придумано это давно, и это всегда играло хорошую роль. Почему сейчас достаточно негативное отношение к этому? Наверное, все-таки это создано своими руками. Не зря же есть поговорка на Руси про ложку дегтя в бочке меда. Такие вот случаи. Где ложки дегтя, мы знаем, и в средствах массовой информации очень часто это выливается. Когда вроде у людей даже при диспансеризация выявили болячку, но почему-то, по каким-то причинам говорят: "Вам надо консультация того-то, вот вам номер телефона, записывайтесь сами". То есть спасение утопающего - дело самого утопающего. Такого не должно быть. Если что-то нашли, малейшее подозрение, конечно, доктора поликлиники должны этого пациента прямо за ручку доводить до логического конца. Но иногда этого не происходит и накапливается такая отрицательная масса, которая влияет не в пользу в умах людей к диспансеризации», - сказал Игорь Дитрих.

Проводить диспансеризацию - это абсолютно правильно, подчеркнул депутат. «Если все, на всех этапах - на первом этапе диспансеризации, на втором - будут полноценно выполнять свои функции, то это принесет в целом оздоровление нашего населения», - заключил Игорь Дитрих.

Ранее сообщалось, что в медучреждениях Псковской области расширили программу диспансеризации — в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в базовый скрининг добавили ряд важных исследований.