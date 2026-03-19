Патриотические акции прошли в Псковской области в день воссоединения Крыма с Россией

В преддверии значимой для всей страны даты — Дня воссоединения Крыма с Россией — в муниципалитетах Псковской области прошли патриотические мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Центре молодежи и общественных инициатив» региона.

Волонтёры и активисты патриотических и молодёжных организаций региона объединились, чтобы ещё раз подчеркнуть неразрывную связь времён и территорий. От интерактивных игр и раздачи листовок до прямых видеомостов со сверстниками из Крыма и Херсонской области — формат событий оказался разнообразным, но объединённым общей целью.

В ряде районов области прошли мероприятия, посвящённые истории и культуре Крыма. В Новоржеве и Острове активисты провели уличную акцию под слоганом «Одна страна — одна история», раздавая жителям листовки о воссоединении и богатом историческом наследии страны и ленты триколора.

В Бежаницах для воспитанников «Бежаницкого ЦРТДиЮ» организовали тематическую викторину, которая в игровой форме познакомила детей с ключевыми событиями и культурным достоянием полуострова.

В Псковском районе сразу несколько школ присоединились к празднованию: в Торошинской школе провели интерактивную игру «Наш Крым», для учеников Писковской школы прошла познавательная встреча «Крым. Мы вместе» и фотовыставка «Крым. Путешествие по Крыму», а в Остенской СОШ тематические мероприятия состоялись в каждом классе в рамках акции «Одна страна — одна история».

Во многих муниципалитетах прошли телемосты, посвящённые празднику. Так, активисты Себежского МО стали участниками телемоста с Академией детской дипломатии города-героя Керчь. Молодёжь Пустошкинского МО по видеомосту поздравили крымчан и обменялись творческими номерами — атмосферой настоящего праздника единства.

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией также приурочена акция «12 добрых дел — 12 лет единства»: в каждом муниципалитете волонтёры оказали адресную помощь тем, кто в этом нуждается, и провели субботники. Так, например, в Бежаницком МО волонтёры оказали адресную помощь семье участника СВО — помогли сложить дрова; в Красногородске — благоустроили сквер памяти «Дети войны» и покрасили деревья; в Усвятах и Плюссе навели порядок на улицах, а в Локнянском МО собрали корм для подопечных приюта для животных.

«Все эти мероприятия — живые уроки истории, где главными действующими лицами стала молодёжь. Подобные встречи и диалоги помогают глубже осознать, что история страны едина для всех её граждан, независимо от географического положения. И этот фундамент, заложенный в юные годы, становится основой для уверенного будущего и настоящего единства», - отметили представители центра.