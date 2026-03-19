 
Общество

Городской конкурс проектов ТОС в Пскове объявят в ближайшее время

0

Городской конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений в Пскове запустят в ближайшее время. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в беседе с корреспондентом ПЛН FM. 

«Городской конкурс ТОСов мы объявляем в ближайшее время, суммы также неизменные: до миллиона рублей на один ТОС, поэтому это хороший механизм (благоустройства - ред.)», — отметил Борис Елкин. Он подчеркнул, что ТОСовские проекты позволяют реализовывать крупные изменения в микрорайонах.

«Действительно, используя разные программы и разные инициативы, можно реализовать большую историю в рамках того или иного микрорайона», — сказал глава города.

По его словам, городской конкурс ТОСов объявят в Пскове в ближайшее время. Жители смогут подать заявки и получить до миллиона рублей на реализацию своих проектов. «Это отмечал и наш губернатор Михаил Юрьевич», — добавил Борис Елкин. 

Также он сообщил, что жители Пскова в этом году подали рекордное количество заявок на областной конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений — около 50. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026