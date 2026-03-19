Городской конкурс проектов ТОС в Пскове объявят в ближайшее время

Городской конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений в Пскове запустят в ближайшее время. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Городской конкурс ТОСов мы объявляем в ближайшее время, суммы также неизменные: до миллиона рублей на один ТОС, поэтому это хороший механизм (благоустройства - ред.)», — отметил Борис Елкин. Он подчеркнул, что ТОСовские проекты позволяют реализовывать крупные изменения в микрорайонах.

«Действительно, используя разные программы и разные инициативы, можно реализовать большую историю в рамках того или иного микрорайона», — сказал глава города.

По его словам, городской конкурс ТОСов объявят в Пскове в ближайшее время. Жители смогут подать заявки и получить до миллиона рублей на реализацию своих проектов. «Это отмечал и наш губернатор Михаил Юрьевич», — добавил Борис Елкин.

Также он сообщил, что жители Пскова в этом году подали рекордное количество заявок на областной конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений — около 50.