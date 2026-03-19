От парковок до ЖКХ: Антон Мороз обозначил актуальную повестку депутата

Системную работу с избирателями округа №3 и выстроенное командное взаимодействие с депутатами и администрацией Пскова обозначил депутат Псковской городской Думы от «Единой России» Антон Мороз в эфире радио ПЛН FM.

Антон Мороз отметил, что в округе №3 он решает широкий круг вопросов, которые напрямую затрагивают повседневную жизнь людей.

«Вопросов и задач, которые приходится решать, очень много. Это вопросы, связанные с парковками, благоустройством территорий, дорожным хозяйством, жилищно-коммунальным хозяйством, уборкой территории. То есть комплекс вопросов, который волнует рядового гражданина», — пояснил он.

По словам депутата, жители округа активно формируют повестку, обращаясь с конкретными проблемами и инициативами. Он подчеркнул, что главная задача — создать комфортную и безопасную среду: «Граждане хотят видеть свою территорию благоустроенной, удобной и безопасной, чтобы и дети, и взрослые, и пожилые люди чувствовали себя комфортно».

Антон Мороз также подробно описал работу городской Думы. Он сообщил, что депутаты участвуют в заседаниях профильных комитетов, рассматривают вопросы по направлениям, а затем выносят их на сессии. «Мы готовимся к каждому пленарному заседанию, проводим профильные комитеты. После одобрения вопрос выносится на сессию, где он рассматривается уже окончательно», — отметил он.

Отдельное внимание депутат уделил взаимодействию с администрацией Пскова. По словам гостя студии, депутаты регулярно направляют запросы и оперативно получают ответы. «Мы плотно работаем с администрацией, на все вопросы они стараются максимально быстро давать ответы. По проблемным темам готовим депутатские запросы, и ответы приходят очень быстро», — сказал Антон Мороз.

Не все обращения удаётся решить положительно, так как решения принимаются в рамках законодательства .«Существуют вопросы, которые положительно решить невозможно. Мы живём в рамках правового поля и иногда вынуждены искать альтернативные пути решения», — пояснил депутат.

Гость студии отметил, что взаимодействие выстроено сразу на нескольких уровнях: с избирателями, внутри депутатского корпуса и с исполнительной властью. «Мы настроены на конструктивную работу друг с другом, делимся практиками и помогаем коллегам. У нас есть возможность обсуждать и перенимать успешный опыт», — заявил он.

Также депутат сообщил о регулярном взаимодействии с главой администрации Пскова Борисом Елкиным и его командой. «Мы регулярно бываем на приёме в администрации, приводим с собой жителей. Всегда есть конструктивный диалог, задачи решаются в режиме быстрого управления», — заключил Антон Мороз.