 
Общество

Умер Чак Норрис

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис умер, сообщает The Variety со ссылкой на семью. Ему было 86 лет.

Фото: Jerry Markland / Getty Images

«Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и обрел покой», — написала его семья.

Накануне, 19 марта, Норррис был госпитализирован. Причина госпитализации не раскрывалась, однако известно, что актер попал в больницу после тренировки. Он был в хорошем настроении и шутил.

Чак Норрис родился 10 марта 1940 года в городе Райан штата Охклахома в семье автомеханика и учительницы. Вскоре родители развелись, а новый отчим Норриса привил мальчику любовь к спорту. Во время службы в Корее он начал осваивать боевые искусства.

Норрис завоевал свой первый титул чемпиона мира по карате в среднем весе в 1968 году и защитил этот титул еще пять раз. После победы в 1974 году он решил завершить карьеру, пишет РБК

Всемирную известность Чаку Норрису принесла роль Корделла Уокера в сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». Он также снимался в таких фильмах, как «Путь дракона» с Брюсом Ли, «Око за око», «Без вести пропавшие», «Вторжение в США», «Неудержимые 2», «Самолет зомби».

