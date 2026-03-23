Повар из Псковской области пришел на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

Повар из Псковской области пришел на кастинг в кулинарную битву шеф-поваров Константина Ивлева и Рената Агзамова, сообщили Псковской Ленте Новостей на телеканале «Пятница!».

Фото: «Пятница!»

На телеканале продолжается новый сезон проекта «Битва шефов» – кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России. 

В числе участников кастинга оказался 52-летний Артем Ермолин из города Себеж. На кастинг в шоу Артем принес сморчков, фаршированных муслином, с картофелем в сливочном соусе.

Если Артему удастся пройти кастинг шефов, он окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Удастся ли Артему из Псковской области пройти кастинг, можно увидеть уже сегодня в 19:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».

