Минцифры: Информация о внедрении «белого списка» сервисов на Wi-Fi — фейк

Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из «белого списка» — фейк. При угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в рядах регионов России точечно отключается исключительно мобильный интернет, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В ведомстве пояснили, что такие меры снижают точность наведения вражеских БПЛА и помогают противостоять атакам.

Чтобы гражданам оставались доступны самые необходимые и популярные сервисы, в моменты отключения мобильного интернета продолжает работать «белый список» платформ и сайтов. Перечень составляется по согласованию с органами, отвечающими за безопасность. Важное условие попадания в список — расположение всех вычислительных мощностей на территории России.

Отключения не затрагивают домашний интернет, так как проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак БПЛА, необходимости в их ограничении нет, добавили в Минцифры.

Доступ к домашнему интернету в России остается безлимитным. Тарифы и условия для клиентов определяют провайдеры.