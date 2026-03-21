 
Общество

Следственный комитет России предостерегает подростков от участия в террористической и экстремистской деятельности

0

В последние годы фиксируется устойчивая тенденция вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, мессенджеров и социальных сетей. Под видом предложений о быстром заработке или выполнении легких заданий подросткам предлагается совершать противоправные действия, включая поджоги, повреждение имущества, распространение запрещённых материалов и иные деяния. Подобные предложения являются формой вовлечения в преступную деятельность со стороны лиц, осознанно использующих несовершеннолетних в противоправных целях, сообщает Следственный комитет Российской Федерации в своем Telegram-канале.

Видео: «Следком» / Telegram

Любые действия, направленные на содействие террористической или экстремистской деятельности, являются тяжкими преступлениями и влекут уголовную ответственность. При этом ответственность наступает не только за совершение самого преступления, но и за попытку содействия. Обещания анонимности — обман: все действия в сети фиксируются и могут быть установлены правоохранительными органами.

Следственный комитет призывает несовершеннолетних не поддаваться на провокации, не вступать в контакт с подозрительными лицами и незамедлительно сообщать взрослым или в правоохранительные органы о подобных предложениях.

Родителям и законным представителям рекомендуется уделять особое внимание кругу общения детей, их активности в интернете, обращать внимание на изменения в поведении, появление новых источников дохода и повышенную скрытность. Вовремя проведенная беседа и доверительные отношения в семье помогут уберечь ребенка от вовлечения в опасную и противоправную деятельность.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026