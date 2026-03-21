Следственный комитет России предостерегает подростков от участия в террористической и экстремистской деятельности

В последние годы фиксируется устойчивая тенденция вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, мессенджеров и социальных сетей. Под видом предложений о быстром заработке или выполнении легких заданий подросткам предлагается совершать противоправные действия, включая поджоги, повреждение имущества, распространение запрещённых материалов и иные деяния. Подобные предложения являются формой вовлечения в преступную деятельность со стороны лиц, осознанно использующих несовершеннолетних в противоправных целях, сообщает Следственный комитет Российской Федерации в своем Telegram-канале.

Видео: «Следком» / Telegram

Любые действия, направленные на содействие террористической или экстремистской деятельности, являются тяжкими преступлениями и влекут уголовную ответственность. При этом ответственность наступает не только за совершение самого преступления, но и за попытку содействия. Обещания анонимности — обман: все действия в сети фиксируются и могут быть установлены правоохранительными органами.

Следственный комитет призывает несовершеннолетних не поддаваться на провокации, не вступать в контакт с подозрительными лицами и незамедлительно сообщать взрослым или в правоохранительные органы о подобных предложениях.

Родителям и законным представителям рекомендуется уделять особое внимание кругу общения детей, их активности в интернете, обращать внимание на изменения в поведении, появление новых источников дохода и повышенную скрытность. Вовремя проведенная беседа и доверительные отношения в семье помогут уберечь ребенка от вовлечения в опасную и противоправную деятельность.