Почему погоня за долголетием может оказаться тупиковой, рассказал эксперт

Современная молодежь, оставаясь биологически молодой, все чаще проявляет черты моральной старости. Эксперты объясняют, почему погоня за долголетием может оказаться тупиковой, и что происходит с психологическим возрастом поколений, выросших в эпоху комфорта и безопасности.

Политический психолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин, в книге Ахарона Зореа «В поисках источника молодости» отмечается, что человечество пока не достигло потолка в смысле средней продолжительности жизни, но подошло к границам максимальной биологической продолжительности. Даже при устранении болезней организм остается подчинен базовым ограничениям – клеточному старению, износу систем и законам биологии.

«Именно поэтому решение вопроса продления жизни на 40-50 лет звучит немного фантастично. Современная медицина воздействует в основном на симптомы и причины смерти, но не на сам механизм старения как целостного процесса. Клетки имеют предел деления, а попытки его обойти сопряжены с риском онкологии. Старение – это многослойный процесс (генетический, метаболический, экологический и даже социальный), следовательно, отсутствие единой причины означает отсутствие универсального решения. Поэтому реальный прогресс сегодня выражается не в скачке к 120-150 годам, а в постепенном увеличении здоровой жизни, не самой жизни как таковой», - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сдвинуть границу смерти теоретически возможно, но только при вмешательстве в фундаментальные механизмы – геном, клеточную регенерацию, системную организацию организма.

Важно и другое измерение – психологическое и культурное восприятие возраста. Современная антиэйджинг-культура во многом строится не столько на биологии, сколько на стремлении чувствовать и выглядеть молодым, поэтому биологический возраст и психологический возраст могут радикально расходиться. Человек может быть физиологически молод, но психологически стар, и наоборот.

«В этом смысле можно говорить о парадоксальной ситуации с поколениями Зуммеров и Альфа. Несмотря на их биологическую молодость, они часто демонстрируют черты моральной старости: повышенную тревожность, избегание риска, ориентацию на безопасность и комфорт, а не на экспансию и эксперимент», - заключил специалист.