Фотофакт: В Пскове готовятся к реставрации памятника княгине Ольге

Подготовка к реставрации памятника княгине Ольге проходит в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

По словам представителей городской администрации, идет подготовка к разработке проектно-сметной документации.

Напомним, восстановление памятника планируется этим летом. 

Депутаты Псковской городской Думы на очередной сессии в конце января выделили деньги на ремонт. 

Памятник открыт 23 июля 2003 года, к 1100-летию первого упоминания города Пскова в летописи. В нем запечатлен образ великой киевской княгини Ольги, по преданию родившейся в погосте Выбуты (12 км вверх по течению реки Великой от Пскова) и считающейся основательницей и святой покровительницей города Пскова.

Фигуры Ольги и стоящего рядом юного князя Владимира выполнены из бронзы. Высота скульптуры – 4,5 метра. Такой же высоты и сложный, цилиндрической формы постамент. На постаменте располагаются рельефы с изображениями 12-ти святых, исторически связанных с Псковом, а именно: Никандра Пустынножителя, князя Всеволода Мстиславовича (Гавриила) Псковского, патриарха Тихона, преподобной инокини Вассы, игумена Псково-Печорского монастыря Корнилия, Александра Невского, митрополита Вениамина (в миру – Казанского), князя Довмонта и его жены Марфы Псковской, княгини Елизаветы, Евфросина Псковского и Николы Салоса.

Рядом с памятником установлен памятный камень с высеченными именами граждан, пожертвовавших средства на памятник. Скульптор – Вячеслав Клыков, архитектор – Станислав Битный.  

