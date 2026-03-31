Изменения в Трудовой кодекс рассмотрел комитет Совфеда по социальной политике

Ключевые вопросы укрепления общества и защиты прав граждан обсудили на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. Как сообщила сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова («Единая Россия») в своем Telegram-канале, участники встречи выделили важность традиционных ценностей в формировании российской идентичности и патриотического воспитания.
Философ Александр Дугин подчеркнул, что в России патриотизм, гражданственность и служение Отечеству воспринимаются как единое целое, а семья считается духовной основой.
Сенатор также отметила, что отдельно обсудили меры социальной защиты судей, включая гарантии для судей в отставке и работавших в новых регионах, а также вопросы оплаты труда.
Кроме того, члены комитета рассмотрели изменения в бюджетное законодательство по учёту пенсионных накоплений.
