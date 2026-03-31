Изменения в Трудовой кодекс рассмотрел комитет Совфеда по социальной политике

Ключевые вопросы укрепления общества и защиты прав граждан обсудили на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. Как сообщила сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова («Единая Россия») в своем Telegram-канале, участники встречи выделили важность традиционных ценностей в формировании российской идентичности и патриотического воспитания. 

Фото здесь и далее: Telegram-канал сенатора РФ Натальи Мельниковой

Философ Александр Дугин подчеркнул, что в России патриотизм, гражданственность и служение Отечеству воспринимаются как единое целое, а семья считается духовной основой.

«Рассмотрели изменения в Трудовой кодекс: дополнительный оплачиваемый выходной для пострадавших от ЧС и запрет испытательного срока для женщин с детьми до трёх лет», - сообщила Наталья Мельникова.

Сенатор также отметила, что отдельно обсудили меры социальной защиты судей, включая гарантии для судей в отставке и работавших в новых регионах, а также вопросы оплаты труда.

Кроме того, члены комитета рассмотрели изменения в бюджетное законодательство по учёту пенсионных накоплений.

«Благодарю коллег за конструктивную работу», - добавила сенатор.
Мельникова Наталья Геннадьевна

Мельникова Наталья Геннадьевна

Член Совета Федерации от Псковской области.

Реклама на ПЛН

