Когда первая помощь может привести на скамью подсудимых, рассказали россиянам

Установка «не навредить» – не равна бездействию, при оказании первой помощи бывают ошибки, но главное – обойтись без опасной самодеятельности, заявил врач-терапевт Максим Лавров в комментарии РИАМО.

По его словам, многие боятся оказывать первую помощь из-за распространенного заблуждения о том, что если при спасении кого-то нанести вред, то можно попасть под уголовное преследование.

Лавров отметил, что это не так: в России существует понятие крайней необходимости, и когда человек действует добросовестно, стремясь спасти жизнь другого, он не будет нести ответственность за неумышленный вред, пишет радио Sputnik.

«Хруст ребер при реанимации – приемлемая плата за заведенное сердце. Страшнее просто смотреть, пока мозг умирает от гипоксии», – констатировал он.

При этом врач подчеркнул, что категорически запрещено предлагать пострадавшему лекарства из своей аптечки, поскольку вы не осведомлены о его диагнозах и аллергиях. Данная из лучших побуждений таблетка нитроглицерина или обезболивающего может вызвать анафилактический шок или резкое падение давления, а это, в свою очередь, может привести к смерти.

Кроме того, нельзя перемещать человека после ДТП или падения с высоты. Исключение – угроза пожара. Также не стоит пострадавшему, находящемуся без сознания, пытаться залить воду в рот – есть риск утопления, резюмировал эксперт.