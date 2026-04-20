Когда первая помощь может привести на скамью подсудимых, рассказали россиянам

Установка «не навредить» – не равна бездействию, при оказании первой помощи бывают ошибки, но главное – обойтись без опасной самодеятельности, заявил врач-терапевт Максим Лавров в комментарии РИАМО.
По его словам, многие боятся оказывать первую помощь из-за распространенного заблуждения о том, что если при спасении кого-то нанести вред, то можно попасть под уголовное преследование.
Лавров отметил, что это не так: в России существует понятие крайней необходимости, и когда человек действует добросовестно, стремясь спасти жизнь другого, он не будет нести ответственность за неумышленный вред, пишет радио Sputnik.
При этом врач подчеркнул, что категорически запрещено предлагать пострадавшему лекарства из своей аптечки, поскольку вы не осведомлены о его диагнозах и аллергиях. Данная из лучших побуждений таблетка нитроглицерина или обезболивающего может вызвать анафилактический шок или резкое падение давления, а это, в свою очередь, может привести к смерти.
Кроме того, нельзя перемещать человека после ДТП или падения с высоты. Исключение – угроза пожара. Также не стоит пострадавшему, находящемуся без сознания, пытаться залить воду в рот – есть риск утопления, резюмировал эксперт.