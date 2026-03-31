 
Общество

Заседание по продлению меры пресечения Льву Шлосбергу* отложено на 2 апреля

Суд продолжит рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* в 10:00 2 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда. 

Лев Шлосберг* в суде заявил, что не был извещен о заседании, и просил его отложить. В сложившейся ситуации политик обвиняет руководство СИЗО.

«Утром сегодня по внутренней связи мне сказали, что будет суд. Около 14:00 сообщили, что повезут в суд. В суде не было никаких документов. О доставке узнали от сотрудников полиции. То есть у меня не было возможности подготовиться, изучить материалы дела. Прошу дать время подготовиться к защите. Я не совершал никаких преступлений. Законных оснований о заключении меня под стражу нет. Срок истекает 2 апреля. Заседание считаю существенным, поэтому прошу перенести, чтобы подготовиться», - выступил Лев Шлосберг*. 

Судья Анна Анцанас согласилась с доводами и отложила заседание до четверга. 

Напомним, Льва Шлосберга* обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 280.3 УК РФ (совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), и пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

*В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов. 

Шлосберг Лев Маркович *

Шлосберг Лев Маркович *

Член Федерального политического комитета партии «Яблоко».

Реклама на ПЛН

