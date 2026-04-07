 
Общество

В Пскове прошел пасхальный мастер-класс для иностранных студентов

В Доме молодежи состоялось мероприятие, посвященное знакомству иностранных студентов с традициями празднования Пасхи в России. Встреча была приурочена к Году единства народов России и направлена на укрепление межнационального согласия и взаимного уважения, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Фото: АНО «Центр молодежи и общественных инициатив»

Организаторы подготовили для гостей программу: студентам рассказали о смысле и обычаях главного христианского праздника, провели мастер-класс по раскрашиванию яиц, а также устроили традиционную пасхальную игру. Участниками встречи стали 30 иностранных студентов Псковского государственного университета.

Как отметила лидер Международного клуба дружбы Псковской области Вероника Павлова, знакомство с русской культурой для иностранных студентов проходит на регулярной основе.

«Их знакомили с Масленицей, теперь — с Пасхой. Также на регулярной основе реализуются грантовые проекты, нацеленные на адаптацию студентов. В Год единства народов России особенно важно показывать, что наша страна открыта для людей разных культур, и мы с радостью делимся своими традициями», — подчеркнула она.
 

Одним из активных участников мастер-класса стала Майтхили Йогеш Тембхурне из Индии, которая сейчас учится на втором курсе медицинского факультета Псковского государственного университета.

«Мы, индийцы, с детства восхищались русской культурой и всем, что с ней связано. И когда нам представилась возможность изучать медицину в России, мы ухватились за нее. И после переезда в Псков мы убедились, что здешняя культура и наследие просто потрясающие. Этот центр, объединяющий людей разных рас и национальностей, делает потрясающую работу по налаживанию связей между ними. Он знакомит нас с культурой, и это здорово. Поэтому мы участвуем!» — поделилась впечатлениями студентка.

«Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере, а его участники не только узнали новые для себя традиции, но и смогли на практике приобщиться к одному из самых светлых праздников русской культуры», - отметили в АНО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Реклама на ПЛН

