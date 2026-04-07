В Пскове прошел пасхальный мастер-класс для иностранных студентов

В Доме молодежи состоялось мероприятие, посвященное знакомству иностранных студентов с традициями празднования Пасхи в России. Встреча была приурочена к Году единства народов России и направлена на укрепление межнационального согласия и взаимного уважения, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».
Организаторы подготовили для гостей программу: студентам рассказали о смысле и обычаях главного христианского праздника, провели мастер-класс по раскрашиванию яиц, а также устроили традиционную пасхальную игру. Участниками встречи стали 30 иностранных студентов Псковского государственного университета.
Как отметила лидер Международного клуба дружбы Псковской области Вероника Павлова, знакомство с русской культурой для иностранных студентов проходит на регулярной основе.
Одним из активных участников мастер-класса стала Майтхили Йогеш Тембхурне из Индии, которая сейчас учится на втором курсе медицинского факультета Псковского государственного университета.
«Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере, а его участники не только узнали новые для себя традиции, но и смогли на практике приобщиться к одному из самых светлых праздников русской культуры», - отметили в АНО «Центр молодежи и общественных инициатив».