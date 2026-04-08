Собирающие деньги на нужды в школах могут попасть под прицел налоговой

Недекларируемые россиянами доходы через банковские переводы налоговые службы смогут выявлять более эффективно - из-за автоматического обмена данными между ФНС и ЦБ, говорит доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

Речь идет о переходе от ручной проверки к анализу операций в автоматическом режиме.

«Система сможет выявлять признаки скрытой коммерческой деятельности по набору триггеров: массовым поступлениям, регулярным переводам одинаковых или близких сумм, а также транзитным операциям, когда деньги быстро распределяются дальше между множеством физлиц. Такой механизм позволит находить доходы, которые маскируются под обычные бытовые переводы», — пояснил профессор.

Но стопроцентный эффект вряд ли от этого можно ожидать, считает эксперт: с одной стороны, бюджет может получить до 220–440 млрд рублей в год дополнительно, с другой - увеличится расчет наличными.

Юрий Шедько предупредил, что для обычных россиян вырастут риски повышенного внимания и дополнительных запросов со стороны налоговой. Под внимание службы могут попасть, к примеру, те активные родительницы, которые регулярно собирают деньги на нужды класса, а еще подарки, совместные покупки или помощь от родственников, пишет Vologda-poisk.ru.

Экономист говорит, что человек сразу же не понесет автоматическое наказание: счет пометит алгоритм, а затем ФНС захочет получить разъяснения о происхождении средств.

Чтобы снизить риск споров, Юрий Шедько дает простой совет: помечайте назначение платежа — например, «возврат долга» или «подарок».

А вот для предпринимателей и самозанятых последствия могут оказаться серьезнее. Эксперт считает, что новая система фиксации доходов многих из них поставит перед выбором: оформить самозанятость или ИП и платить налоги официально, уйти в наличные или продолжать работать по старой схеме с риском штрафов и претензий со стороны государства. Вероятно, что ужесточение контроля на какое-то время увеличит долю наличных расчетов и серого сектора.

По мнению доктора наук, есть плюсы в новом порядке для добросовестного бизнеса: ему не придется конкурировать с теми, кто занижает издержки за счет ухода от налогов, заключил экономист.