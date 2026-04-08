В Госдуме предупредили о фейковых письмах от имени Ozon о выигрышах

Мошенники начали рассылать письма о выигрышах или участии в юбилейном розыгрыше призов от имени маркетплейса Ozon. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По словам парламентария, подобные послания являются классическим примером фишинга, который рассчитан на эмоциональную реакцию человека и работает благодаря доверию граждан к крупным онлайн-платформам. Мошенники играют на эффекте неожиданной выгоды, формируя ощущение срочности и побуждая пользователя как можно скорее перейти по ссылке.

Депутат рассказал, что указанные ссылки ведут на поддельные сайты, визуально имитирующие официальные страницы маркетплейсов. Их основная цель состоит в том, чтобы получить персональные данные и платежную информацию. Антон Немкин напомнил, что крупные онлайн-сервисы не проводят акции через рассылку на электронной почте без предварительного уведомления в личном кабинете или официальных каналах, и рекомендовал проявлять максимальную осторожность, пишет ТАСС.

21 марта аналитики «МТС защитник» выявили схему, в которой злоумышленники взламывают аккаунты граждан на маркетплейсах и специализированных интернет-площадках, изучают историю покупок, а затем под видом продавцов предлагают приобрести аналогичный товар по более выгодной цене, после чего похищают средства.

Эксперты подчеркивают, что данная схема представляет особую опасность из-за персонализированного характера. Человеку звонят не с абстрактным предложением, а предлагают именно то, что он сам недавно искал, что позволяет снять барьер недоверия. Жертва теряет бдительность, полагая, что ей повезло найти нужный товар по доступной цене.