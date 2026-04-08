 
Общество

В Госдуме предупредили о фейковых письмах от имени Ozon о выигрышах

0

Мошенники начали рассылать письма о выигрышах или участии в юбилейном розыгрыше призов от имени маркетплейса Ozon. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По словам парламентария, подобные послания являются классическим примером фишинга, который рассчитан на эмоциональную реакцию человека и работает благодаря доверию граждан к крупным онлайн-платформам. Мошенники играют на эффекте неожиданной выгоды, формируя ощущение срочности и побуждая пользователя как можно скорее перейти по ссылке.

Депутат рассказал, что указанные ссылки ведут на поддельные сайты, визуально имитирующие официальные страницы маркетплейсов. Их основная цель состоит в том, чтобы получить персональные данные и платежную информацию. Антон Немкин напомнил, что крупные онлайн-сервисы не проводят акции через рассылку на электронной почте без предварительного уведомления в личном кабинете или официальных каналах, и рекомендовал проявлять максимальную осторожность, пишет ТАСС.

21 марта аналитики «МТС защитник» выявили схему, в которой злоумышленники взламывают аккаунты граждан на маркетплейсах и специализированных интернет-площадках, изучают историю покупок, а затем под видом продавцов предлагают приобрести аналогичный товар по более выгодной цене, после чего похищают средства.

Эксперты подчеркивают, что данная схема представляет особую опасность из-за персонализированного характера. Человеку звонят не с абстрактным предложением, а предлагают именно то, что он сам недавно искал, что позволяет снять барьер недоверия. Жертва теряет бдительность, полагая, что ей повезло найти нужный товар по доступной цене.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026