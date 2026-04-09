Финансирование ТОС в Псковской области увеличили из-за большого числа заявок

Финансирование проектов территориальных общественных самоуправлений увеличили в Псковской области из-за большого количества заявок, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания Совета ТОС с участием губернатора.

«Мы встречаемся уже второй раз. По ВКС (видеоконференцсвязи - ред.) работают главы муниципалитетов и депутаты Собраний. Завершился очередной конкурс проектов ТОС, и сегодня станут известны победители. Интерес очень высокий, много заявок было оформлено, не менее 70% заявок победят и будут обеспечены финансированием. Из-за того, что заявок получилось очень много, я принял решение увеличить финансирование на 15,8 млн рублей. Около 300 заявок, к сожалению, не прошли. Победители всех остальных заявок будут обеспечены финансированием», - выступил на открытии заседания Михаил Ведерников.

Губернатор также попросил глав муниципалитетов помочь с оформлением заявок, не победивших в этот раз, к следующим конкурсам.

«ТОС эффективно показывает то, что на людей в полной мере влияет каждая заявка - это коллективное обращение наших граждан. Наша общая задача - поддерживать стремление людей делать регион комфортнее», - резюмировал Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил про программу «Формирование комфортной городской среды» и заметил, что проигравшие также смогут принять участие в этом конкурсе. Помимо этого, в регионе проводят муниципальные конкурсы проектов ТОС. В Пскове такой будет объявлен в ближайшее время.

В ходе сегодняшней встречи будут озвучены победители областного конкурса, а также заслушают отчетные доклады.