 
Общество

Финансирование ТОС в Псковской области увеличили из-за большого числа заявок

0

Финансирование проектов территориальных общественных самоуправлений увеличили в Псковской области из-за большого количества заявок, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания Совета ТОС с участием губернатора. 

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Мы встречаемся уже второй раз. По ВКС (видеоконференцсвязи - ред.) работают главы муниципалитетов и депутаты Собраний. Завершился очередной конкурс проектов ТОС, и сегодня станут известны победители. Интерес очень высокий, много заявок было оформлено, не менее 70% заявок победят и будут обеспечены финансированием. Из-за того, что заявок получилось очень много, я принял решение увеличить финансирование на 15,8 млн рублей. Около 300 заявок, к сожалению, не прошли. Победители всех остальных заявок будут обеспечены финансированием», - выступил на открытии заседания Михаил Ведерников.

Губернатор также попросил глав муниципалитетов помочь с оформлением заявок, не победивших в этот раз, к следующим конкурсам. 

«ТОС эффективно показывает то, что на людей в полной мере влияет каждая заявка - это коллективное обращение наших граждан. Наша общая задача - поддерживать стремление людей делать регион комфортнее», - резюмировал Михаил Ведерников. 
 

Глава региона напомнил про программу «Формирование комфортной городской среды» и заметил, что проигравшие также смогут принять участие в этом конкурсе. Помимо этого, в регионе проводят муниципальные конкурсы проектов ТОС. В Пскове такой будет объявлен в ближайшее время. 

В ходе сегодняшней встречи будут озвучены победители областного конкурса, а также заслушают отчетные доклады. 

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026